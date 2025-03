Wo das Saxofon einen Sinatra-Hit röhrt: Prachtvolles Faschings-Feeling in St. Nikolaus in Immenstadt

„Wir hoffen, Ihnen ein bisschen Faschings-Feeling vermittelt zu haben – auch in diesen heiligen Hallen!“ Das war aber reines, feines Understatement Michael Hanels, am Schluss des traditionellen Faschingskonzerts „Orgel Surprise“, in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Denn der brausende Schlussapplaus wollte kein Ende nehmen, und die Bänke waren ebenso voll besetzt wie an Weihnachten oder Ostern.

