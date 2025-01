Dramatische Rettung am Prinz-Luitpold-Haus - Wanderer schlecht ausgerüstet und beratungsresistent

Das Prinz-Luitpold-Haus in den Allgäuer Bergen war am Wochenende Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Die Bergwacht musste zehn Menschen unter teils widrigen Bedingungen evakuieren. Die Retter waren nahezu das ganze Wochenende im Einsatz – und beklagen auf Facebook jetzt die Uneinsichtigkeit und unzureichende Ausrüstung mancher Freizeitsportler.

Der erste Rettungseinsatz für die Bergwacht Hinterstein fand am Samstag statt. Seit Donnerstag (2.1.2025) hielt sich laut Mitteilung eine siebenköpfige Gruppe im Winterraum der Schutzhütte des Alpenvereins auf. Die Wintersportler hatten den Aufstieg mit Schneeschuhen bei noch geringer Lawinengefahr gewagt. Über Nacht setzten Schneefall und starker Wind ein, die Lawinengefahr nahe des Hochvogelgipfels stieg bis auf Stufe 3.

Einsatzleiter der Bergwacht rät von Abstieg ab

Der Einsatzleiter der Bergwacht riet den Sportlern deshalb am Freitag davon ab, den Abstieg zu riskieren. Nachdem sich die Lawinenlage auch bis Samstag nicht deutlich entspannt hatte, beschlossen die Retter, die Gruppe zu evakuieren.

Ein Hubschrauber der Polizei brachte am Samstagnachmittag sechs Menschen in zwei Flügen nach Hinterstein. Ein Gruppenmitglied hatte sich in der Zwischenzeit dazu entschieden, den Abstieg selbständig zu riskieren.

Bergwacht Hinterstein: Die Gruppe wollte sich „nicht von uns beraten lassen“

Noch während dieser Rettungsaktion der Bergwacht traf eine weitere, vierköpfige Gruppe von Schneeschuh-Wanderern am Prinz-Luitpold-Haus ein. Die Hintersteiner Bergretter schreiben dazu auf Facebook: „Da für die kommende Nacht eine deutliche Wetterverschlechterung mit Regen bis in die Hochlagen vorhergesagt war, hatten wir ein schlechtes Gefühl. Die Gruppe wollte sich jedoch nicht von uns beraten lassen.“

Am Sonntagvormittag ging dann ein Alarm ein. Ein Gruppenmitglied hatte in der Nacht „starke, kolikartige Schmerzen“ bekommen und benötigte laut Mitteilung dringend ärztliche Hilfe.

Die Wetterbedingungen machten einen Einsatz am Sonntag jedoch zur Gefahr für die Retter. Der angeforderte Hubschrauber „Christoph 17“ konnte das Luitpoldhaus wegen der starken Windböen nicht erreichen. Die Besatzung musste den Einsatz abbrechen.

Wie die Bergwacht mitteilt, habe man sich „nach intensiver Risikoabwägung“ dazu entschlossen, nun einen kleinen Rettungstrupp zur Hütte zu schicken.

Gefährlicher Einsatz für die Bergretter: Wetterbedingungen sorgen für Herausforderungen in den Allgäuer Alpen

Zwei Bergretter und ein Bergwacht-Notarzt mussten mit Tourenski aufbrechen. Der Helikopter konnte die drei Retter nur bis in die Nähe der Alpe Bergündle fliegen. Von dort hatten die Einsatzkräfte einen zweistündigen Aufstieg zu bewältigen.

Icon Vergrößern Zwei Bergretter und ein Bergwacht-Notarzt mussten mit Tourenski den zweistündigen Aufstieg zum Prinz-Luitpold-Haus wagen. Foto: Bergwacht Hinterstein/Facebook Icon Schließen Schließen Zwei Bergretter und ein Bergwacht-Notarzt mussten mit Tourenski den zweistündigen Aufstieg zum Prinz-Luitpold-Haus wagen. Foto: Bergwacht Hinterstein/Facebook

Dort angekommen, versorgten sie den Patienten, der schließlich so stabil war, dass er in eine tiefere, windgeschützte Lage abtransportiert werden konnte, heißt es dazu.

Lesen Sie auch: Das sind alle DAV-Hütten in den Allgäuer Bergen

Da es mittlerweile dämmerte, musste der nachtflugtaugliche Hubschrauber RK2 aus Reutte angefordert werden, der den Geretteten in eine Klinik brachte.

Die drei Begleiter des Patienten konnte die Besatzung des Hubschraubers im Anschluss an der Hütte abholen, nachdem der Wind leicht nachgelassen hatte. Die Bergwacht Hinterstein schreibt auf Facebook, dass diese Wanderer „ebenfalls völlig unzureichend ausgerüstet waren und offensichtlich keinerlei Alpinkenntnisse“ hatten.

Die herausfordernde Rettungsaktion sei erst gegen 17.30 Uhr am Sonntag abgeschlossen gewesen. Daran beteiligt waren

zehn Retter der Bergwacht Hinterstein,

ein Bergwacht-Notarzt aus Oberstdorf,

zwei Rettungshubschrauber