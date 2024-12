Oberstdorfer Psychiater warnt Eltern vor negativen Folgen digitaler Medien

Gestiegener Stress, höhere Suizidrate, gesunkene Glückslevel: „Die Lebenszufriedenheit von Jugendlichen hat allgemein abgenommen“, sagt Dr. Alexander Jatzko. Als Grund dafür macht der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Oberstdorf unter anderem Smartphones und die sozialen Medien aus. Bei einem Vortrag am Gymnasium in Sonthofen erklärte Jatzko 70 Eltern außerdem, welche negativen Auswirkungen digitale Medien auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern haben können. Über das Thema hatte der Facharzt zuvor bereits das Lehrerkollegium informiert.

