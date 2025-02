Das Riedberger Horn im Allgäu: Eine ideale Skitour für Anfänger und Profis

Das Allgäu ist eine beliebte Region bei Wintersportlern. Neben dem traditionellen Skifahren und dem Langlauf werden auch Skitouren immer gefragter. Wir stellen eine Tour vor, die sich auch für Anfänger gut eignet.

Vorab: Wer sich auf eine Skitour begibt, sollte sich im Voraus nicht nur mit dem Equipment vertraut, sondern auch einen Lawinenkurs gemacht haben - beispielsweise beim Deutschen Alpenverein (DAV). Zudem gilt, sich immer vorab über die Wetter- und Lawinenwarnlage zu informieren und im Zweifelsfall die Tour abzubrechen. Um ein Gefühl für das Wetter vor Ort zu bekommen, eignet sich ein Blick auf die Webcam am Bolgengrat.

Riedberger Horn: Hier kann man parken

Wer sich auf die erste Skitour wagen will oder eine Tour sucht, die schnell auf den Gipfel führt, kann sich auf den Weg zum Riedberger Horn machen. Es liegt auf 1787 Metern nahe des Riedbergpasses, Deutschlands höchstgelegener Passstraße.

Am Parkplatz des Skigebiets Grasgehren startet die Tour. Achtung: Hier gibt es mittlerweile eine Kennzeichenerkennung, das Parkticket kann man dann am Automaten oder mithilfe der Parkster-App bezahlen.

Skitour aufs Riedberger Horn: Tourenbeschreibung

Die Skitour führt vom Parkplatz rechts zunächst ein Stück an der Familienabfahrt entlang. Hier sollte man aufmerksam und am Rand der Piste laufen, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Nach dem kurzen Stück entlang der Piste hält man sich weiter rechts. Der Weg, der oft schon von Vorgängern gespurt ist, zieht sich dann entlang des Bergrückens in Richtung des Grats. Stückweise geht es durch den Wald, teilweise läuft man - bei gutem Wetter - an der Sonne.

Der Weg zum Riedberger Horn ist meist leicht zu finden. Foto: Leonie Küthmann

Kurz bevor man den Grat erreicht, führt der Weg in einigen engen Kehren nach oben. Am Grat angekommen, geht es nach links in Richtung Riedberger Horn, das direkt vor einem sichtbar ist. Zunächst zieht sich der Weg geradeaus auf den Gipfel zu, am Ende folgen noch einmal einige Kehren.

Nach der Skitour auf das Riedberger Horn wird man mit einer hervorragenden Aussicht belohnt. Foto: Leonie Küthmann

Am Gipfel ist man bei gutem Wetter höchstwahrscheinlich nicht allein. Es bietet sich eine hervorragende Rundumaussicht, bei gutem Wetter sieht man bis in die Schweiz.

Der Weg zum Riedberger Horn lädt immer wieder dazu ein, innezuhalten und die Aussicht zu genießen. Foto: Leonie Küthmann

Wie lange dauert eine Skitour auf das Riedberger Horn?

Abfahren kann man in Richtung der Hörnle-Lifte (siehe Karte). Von dort kann man entweder die Wald-, oder die Hörnleabfahrt in Richtung Grasgehren wählen.

Je nach Fitness und Erfahrung braucht man von Grasgehren bis zum Gipfel etwa eine Stunde. Alternativ kann man am Parkplatz Mittelalpe starten, den Winterwanderweg in Richtung Mittelalpe entlanglaufen und von dort von der anderen Seite aus aufsteigen. Das dauert je nach Fitness zwischen zwei und zweieinhalb Stunden.

Wer keine Tourenski hat, kann die Route auch mit Schneeschuhen begehen.

Auch im Sommer lohnt sich eine Tour auf das Riedberger Horn, denn aufgrund des Starts in einer gewissen Höhe - Grasgehren liegt auf 1447 Metern - ist man in relativ kurzer Zeit auf dem Gipfel und kann das Panorama genießen. Die Tourenbeschreibung finden Sie hier.