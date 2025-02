„Aktien sind nicht zu schlagen“ - Kapitalmarktexperte über Chancen und Risiken für Anleger

Kriege, Krisen weltweit - doch viele Aktienkurse boomen. Der Deutsche Aktienindex (Dax) erreichte erst vor Kurzem ein neues Allzeit-Hoch. „Sind die Märkte betrunken?“ Mit der Frage bringt Kapitalmarktexperte Robert Halver in Kempten auf den Punkt, was viele Anlegerinnen und Anleger sorgt: Sie können die Entwicklungen - auch durch die Bundestagswahl und den Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump - nur schwer einschätzen. Wie soll man in diesen Zeiten sparen und Geld anlegen?

Ulrich Weigel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Halver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donald Trump Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis