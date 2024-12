Frau bei Rodelunfall am Mittagberg in Immenstadt verletzt

Bei einem Rodelunfall am Freitag gegen 13 Uhr am Mittagberg in Immenstadt wurde eine 38-jährige Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stand die Frau kurzzeitig mit ihrem Rodel am Rand der Naturrodelbahn, als sie von einem bislang unbekannten Mädchen auf einem Schlitten umgefahren wurde. Dabei verletzte sich die Frau leicht am Knie. Sie musste später im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei sucht nach Rodelunfall am Mittag Zeugen

Das Mädchen fuhr weiter Richtung Tal. So wird das unbekannte Kind beschrieben:

etwa acht Jahre alt

blond

Sie hatte eine pinke Jacke an.

Die Polizei Immenstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08323/96100.

