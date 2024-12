Frau und Kind bei Rodelunfall verletzt

Eine Frau und ein Kind sind am Sonntag nahe Kranzegg am Grünten bei einem Rodelunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 58-jährige Frau zusammen mit einem fünfjährigen Jungen auf einem Holzschlitten vom Kammeregger Weg im Ortsteil Kranzegg talwärts.

In einer Kurve kamen sie vom Weg ab und prallten gegen eine Leitplanke. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf, der Junge verletzte sich bei dem Unfall am Arm. Beide wurden nach dem Vorfall medizinisch behandelt.