Großer Andrang beim Schlittenhunde-Weltcup in Unterjoch erwartet

Schneefall und frostige Temperaturen haben Bad Hindelang in eine Winterlandschaft verwandelt und somit ideale Bedingungen geschaffen für die Schlittenhunde-Weltcup-Rennen im Ortsteil Unterjoch. Weil weiterer Schneefall und zweistellige Minustemperaturen angekündigt sind, gaben Veranstalter und Organisatoren jetzt grünes Licht für die Wettbewerbe am kommenden Wochenende, 11. und 12. Januar, von 10 bis 15 Uhr.

Oberallgäuerin Marina Brutscher schon hochdekoriert

Zwischen 50 und 70 Schlittenhundeführer mit ihren Gespannen sowie 500 bis 700 Tiere werden an dem Sportevent teilnehmen. Die genaue Zahl ist offen, da eine Anmeldung bis wenige Tage vor dem Start möglich ist. An den Start geht Lokalmatadorin Marina Brutscher - die Bad Hindelangerin heimste national und international mit ihren Hunden bereits zahlreiche Titel ein. Der Wettbewerb in Unterjoch ist ein Sichtungsrennen für die Weltmeisterschaften der Weltverbände, die heuer im norwegischen Røros sowie im schwedischen Östersund stattfinden.

Die Freude in Bad Hindelang ist groß, dass erstmals seit 2018 wieder ein Weltcup-Rennen mit komplettem Programm und Zuschauern stattfindet. Gefahren wurde zuletzt 2022, allerdings ohne Zuschauer. Zu den Wettbewerben werden mehrere Tausend Besucher erwartet. Die Sportveranstaltung führt die Teilnehmer über die Loipen der österreichischen Gemeinde Schattwald im Tannheimer Tal. Veranstalter ist der Baden-Württembergische Schlittenhundeclub, der das Event mit dem WSV Unterjoch, dem Tennisclub Unterjoch, der Bergwacht und der Freiwilligen Feuerwehr Unterjoch ausrichtet.

Teams aus Polen, Holland und Frankreich in Unterjoch

„Der Weltcup in Unterjoch ist das erste Schlittenhunde-Rennen in diesem Jahr, das auf Schnee stattfinden kann - darüber freuen wir uns sehr. Das Event wird ein Höhepunkt für Tiere und Besucher“, sagt Rennleiter Arno Steichler, der auch für die anstehende WM in Schweden verantwortlich sein wird.

Besucher erwartet ein internationales Starterfeld mit Mushern aus Holland, Polen, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Das Rennen beginnt mit der Disziplin Skijöring, bei dem ein Langläufer von einem Hund oder zwei Hunden gezogen wird.

In Unterjoch an den Start gehen wird auch die Bad Hindelangerin Marina Brutscher, die in diesem Winter bereits ein Top-Ergebnis erzielt hat: Bei der offenen italienischen Meisterschaft in Langtaufers (Vinschgau/Südtirol) belegte die Oberallgäuerin wenige Tage vor Weihnachten in der Zwei-Hundeklasse Rang zwei. In Unterjoch wird sie mit dem Zweierschlitten starten sowie in der Kategorie Happy Dog mit sechs ihrer Tiere. Weil sie 2024 zum zweiten Mal Mutter eines Mädchens wurde, konnte sie im Vorfeld nicht wie gewohnt trainieren.