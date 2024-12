Mittagsverpflegung Gesund und regional? So ist das Essen in den Mittelschulen in Sonthofen, Immenstadt und Oberstaufen

Probleme mit dem Schulessen gab es in Berlin und Frankfurt. Und im Allgäu? Wir haben an den Mittelschulen in Sonthofen, Immenstadt und Oberstaufen nachgefragt.