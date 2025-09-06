Schwerer Unfall bei Oldtimer-Rallye - Fahrer kracht in regennasser Kurve gegen Leitplanke

Schwerer Unfall bei einer Oldtimer-Rallye in Bolsterlang: Ein 58-jähriger Fahrer und seine Tochter wurden bei einer Kollision mit der Leitplanke verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann mit seinem hochpreisigen Oldtimer auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen.

Oldtimer-Rallye in Bolsterlang: Fahrer bei Unfall verletzt

Er war nur einer der rund 160 Teilnehmer, die diese Woche die kurvenreichen Straßen des Allgäus. befahren. Der Fahrer verlor die Kontrolle und krachte in die Leitplanke.

Wegen des im Wagen verbauten Überrollkäfigs und eines seitlichen Protektors an der Schutzplanke konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin – seine Tochter – wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Oldtimer wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeinachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie immer hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner : 9279 (31.12.2024)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze , Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de