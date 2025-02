100 Plätze auf Panoramaterrasse Alpsee-Blick in einmaliger Lage: Seecafé Hauser in Immenstadt wieder in Familienhand

1928 entstand das Strandbad Hauser am Großen Alpsee Immenstadt. Fast zwei Jahre war das Lokal verpachtet - nun stehen wieder Michael und Ursula Hauser am Ruder.