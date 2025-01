Unfall nach Sekundenschlaf und ein Zufallsfund der Polizei

Manchmal hilft Kommissar Zufall mit. Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr baute ein 23-Jähriger mit seinem Auto einen Unfall. Er fuhr auf der Talstraße im Ortsteil Gunzesried in Richtung Blaichach. Später gab er an, am Steuer kurz eingeschlafen zu sein. Jedenfalls kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto.

Zerborstene Scheibe führt Polizei zu Waffe

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei spricht von rund 50.000 Euro. Beim geparkten Auto ging die Seitenschreibe bei dem Aufprall zu Bruch. Deshalb sicherten die gerufenen Beamten die persönlichen Gegenstände im Fahrzeug und fanden dabei eine Schreckschusspistole samt Munition. Daher hat die Polizeiinspektion Immenstadt jetzt weitere Ermittlungen eingeleitet.