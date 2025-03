Betrunkener Serien-Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Auto und gerät in Polizei-Kontrolle

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher gefasst, der betrunken mit einem gestohlenen Auto unterwegs war. Der 38-Jährige war laut Polizei am Sonntagnachmittag, 2.3.2025, gewaltsam in eine Holzhandlung in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) eingedrungen.

Dieb stiehlt aus Holzhandlung in Immenstadt Handy und Auto

Der Einbrecher hebelte nach Angaben der Beamten in dem Gebäude mehrere verschlossene Schranktüren auf und durchsuchte sie nach Bargeld. Der Dieb fand zwar kein Geld, dafür aber ein Mobiltelefon und ein Auto, zu dem er zuvor den passenden Schlüssel entdeckt hatte.

Einbrecher stiehlt Pkw und gerät in Polizei-Kontrolle

Der 38-Jährige fuhr mit dem gestohlenen Pkw anschließend von Immenstadt nach Kempten. Dort geriet er allerdings in eine Polizeikontrolle, weil er in Schlangenlinien gefahren und deshalb den Beamten aufgefallen war. Eine Streife hielt den Autofahrer an und testete ihn auf Alkoholkonsum. Laut Atemtest hatte der Mann über 1,1 Promille intus.

Die Polizisten fanden heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Pkw und dem Einbruch in Immenstadt gibt. Die Beamten schickten den Betrunkenen zur Blutentnahme.

Polizei wirft dem 38-Jährigen mehrere Einbrüche und Diebstähle vor

Dem 38-Jährigen werden darüber hinaus mehrere Einbrüche und Diebstähle im Bereich Immenstadt und Sonthofen vorgeworfen. Die Polizei ermittelt dazu weiter.

Die Staatsanwaltschaft Kempten beantragte daraufhin Haftbefehl gegen den 38-Jährigen. Polizisten führten den mutmaßlichen Serien-Einbrecher am Montag einem Ermittlungsrichter vor. „Nach Prüfung der Haftgründe wurde der Haftbefehl durch das Gericht gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt“, heißt es im Polizeibericht.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Einwohner : 14.507 (30.09.2022)

Bürgermeister : Nico Sentner

Lage : 729 Meter ü. NHN

Fläche : 81,44 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Kletterwald Bärenfalle

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seehweihnacht

Homepage : www.stadt-immenstadt.de