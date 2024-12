Mehrere Schwerverletzte auf Allgäuer Ski- und Rodelpisten - Unfallserie bei Traumwetter

Das sonnige Winterwetter gestern am Samstag (28.12.2024) nutzten viele Urlauber und Einheimische für einen Ausflug in die Allgäuer Skigebiete. Dabei kam es laut Polizei allerdings zu zahlreichen Unfällen - die Rettungskräfte der Berg- und Skiwacht mussten zu etlichen Einsätzen ausrücken.

Am Söllereck in Oberstdorf fuhr ein unbekannter Skifahrer einem 70-Jährigen derart von hinten über die Ski, dass der Mann stürzte. Er wurde schwer verletzt von der Skiwacht geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Der dunkel gekleidete, etwa 40- bis 50-jährige Verursacher entfernte sich in Begleitung eines Kindes einfach von der Unfallstelle.

Zusammenstoß auf der Skipiste: Wintersportler bei Unfall in den Allgäuer Alpen verletzt

Ebenfalls in Oberstdorf am Fellhorn stießen zwei Frauen zusammen. Beide wurden mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

In Bolsterlang kam es an der Hörnerbahn ebenfalls zu einer Kollision zweier Wintersportler. Ein 49-jähriger Snowboardfahrer hatte einem gestürzten Kind geholfen. Als er im Anschluss weiterfuhr, übersah er eine Skifahrerin. Die 40-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß schwer und musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden.

Rodel-Unfälle im Allgäu: Hubschrauber fliegt schwer verletzte Frau ins Krankenhaus

In Immenstadt und Nesselwang ereigneten sich zudem Rodelunfälle. An der Schwandner Alpe am Mittag kollidierte eine 48-Jährige mit einer 18-Jährigen. Diese hatte laut Polizei auf einem vereisten Teilstück die Kontrolle über ihren Rodel verloren. Die 48-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

In Nesselwang prallte ein 12-jähriges Kind mit einem Rodel gegen eine Pistenmarkierung. Das Kind verletzte sich dabei leicht. Es wurde von der Bergwacht Nesselwang geborgen und stationär in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt.

Die Unfälle wurden von den örtlichen Polizeidienststellen und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei aufgenommen, die die Fälle auch weiterbearbeitet. Insbesondere zu dem Skiunfall am Söllereck, bei dem der Verursacher flüchtete, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 08323-96100 um Hinweise von möglichen Zeugen.