Skiclub Gunzesried spaltet sich auf

Der alte Wunsch, die ungeliebten Beitragszahlungen an den BLSV auf eine neue Basis zu stellen, scheint sich für den Skiclub Gunzesried zu erfüllen. Verbunden mit einer „Spaltung“ des Traditionsvereins in einen Förderverein und einen Sportclub Gunzesried kann die Beitragsabführung deutlich verringert werden. Der Großteil der nicht unerheblichen Mitgliedsbeiträge bleibt in der Kasse des SC Gunzesried Fördervereins.

Nach einem langen Weg sieht sich der Vorstand um den Vorsitzenden Mathias Beck am Ziel. Das Dilemma einer unverhältnismäßigen Beitragszahlung an den Bayerischen Landes-Sportverbandes ist mit der Gründung eines eigenen Vereins, dem Sportclub Gunzesried, offenbar ausgeräumt. In vielen Gesprächen mit „Vereinsfuchs“ Karl Bosch von der Freiwilligenagentur Oberallgäu konnte eine gute Lösung gefunden werden, ist Beck sicher. Die unverhältnismäßigen Zwangsbeiträge an den Dachverband hatten in der Vergangenheit regelmäßig für Unmut bei den Hauptversammlungen gesorgt.

Im neuen Verein werden nur die aktiven Sportler und Trainer Mitglied, die auch an Wettbewerben teilnehmen, die über die internen Sportveranstaltungen hinausgehen – vom Geiger-Cup bis zu Rennen der „großen“ Sportverbände. Und nur für diese Gruppe werden die Beiträge an den Landesverband abgeführt, um den damit verbundenen Versicherungsschutz zu wahren. Im eigentlichen Skiclub Gunzesried, der jetzt als Förderverein tätig ist, sind weiterhin alle Mitglieder – also sowohl die Gruppe der Aktiven, als auch die deutlich größere Zahl der bislang als „passiv“ geführten Mitglieder. Insgesamt hat der SC Gunzesried knapp 730 zahlende Mitglieder; nur etwa 80 davon sind „aktiv“ bei Wettkämpfen im neuen Sportverein, vor allem Kinder und Jugendliche, die sich auf Nachwuchsrennen vorbereiten. Die Frage der Lizenzen und Startberechtigungen ist längst in trockenen Tüchern.

Auch wenn einige der Geehrten die Versammlung „schwänzten", freuen sich (von links) Berthold Alt (60 Jahre), Dominik Speiser (25) und Benedict Schmid (25) mit dem Vorsitzenden Mathias Beck über die Auszeichnung durch den Skiclub Gunzesried. Foto: Josef Gutsmiedl

Für Mathias Beck geht die Rechnung mit dieser Lösung auf: Der ohnehin moderate Mitgliedsbeitrag im neuen Förderverein bleibt nun gänzlich beim Skiclub. Für den Beitrag des neuen Sportclubs beim BLSV ist mithin nur noch ein Zehntel der früheren Summe fällig. Und der mit der BLSV-Mitgliedschaft verbundene Versicherungsschutz? „Natürlich können alle Mitglieder des Fördervereins interne Wettkämpfe mitmachen. Das regeln wir mit einer speziellen Zusatzversicherung“, zerstreut der Vereins-Chef etwaige Bedenken. Die neue Fassung der Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.

Der Kraftakt der Umstrukturierung tat den sportlichen Erfolgen des rührigen Skiclubs keinen Abbruch. Im Skilanglauf belegte Anna Endreß Gesamtrang drei im Deutschland-Pokal nach zwei Erstplatzierungen. DSV-Rennläufer Roman Hiemer kam auf Platz zwei bei der Bayerischen Riesenslalom-Meisterschaft, sowie auf Rang eins beim Slalom im Deutschen Schülercup. Dickes Lob gab es für den Skiclub als Ausrichter des 32. Eisel-Hörnercups.

Die Sportwarte des Vereins sehen generell ein wachsendes Problem: Wenn „lasche Winter“ zur Regel werden, sehe es schlecht aus für klassischen Wintersport und eine Grundschulung in diesen Sportarten. Es werde zunehmend schwierig, ein sinnvolles, attraktives Training anzubieten, beobachtet Langlauf-Trainer Florian Endreß. „Eine besorgniserregende Entwicklung.“ Mathias Beck will das Ziel, eine Art Kombi-Sportplatz im Ortsbereich zu schaffen, weiterverfolgen. Auf ging der Plan, bei der Grüntenstafette Ende September unter die ersten zehn Prozent der 270 Teams zu kommen: Die Mannschaft Gunzesried I kam auf Platz 25 ein – keine 20 Minuten hinter der Siegermannschaft. Und großen Anklang fand der neue Wettbewerb eines legeren Traillaufs. Heuer kamen rund 200 Sportlerinnen und Sportler zusammen.

Was Gunzesried und die Gemeinde Blaichach „an der vorbildlichen Arbeit“ des Skiclubs habe, würdigte Bürgermeister Christof Endreß. Vor allem die ausdauernde, intensive Jugendarbeit sei nicht üblich und umso lobenswerter, meinte er zur „tragenden Rolle“ des Vereins. Langjährige Mitglieder des Skiclubs wurden im Rahmen der Versammlung geehrt. Für 60 Jahre Florian Beck und Berthold Alt, für 50 Jahre Albert Hatt und Doris Timm und für 40 Jahre Axel Kutscheidt, Anita Oßwald, Karin Ottenbreit, Florian Pöppel, Monika Waibel, Gaby Waibel und Susanne Waibel.