Aufatmen in Jungholz: Dieser Allgäuer Investor will die Skilifte wieder voranbringen

Auf die Nachricht mussten viele Jungholzer, Skifahrer aus dem Allgäu und Urlauberinnen lange warten: Die insolventen Skilifte in dem österreichischen Bergdorf haben einen neuen Betreiber. An Weihnachten 2025 sollen die Lifte mit neuem Konzept wieder laufen. Und es gibt über den Liftbetrieb hinausreichende Pläne, die auch den Sommer-Tourismus in der Tiroler Gemeinde beflügeln könnten.

