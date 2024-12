Skisprung-Fans aufgepasst: Für diese Events in Oberstdorf gibt es noch Tickets

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf am Sonntag, 29. Dezember, ist bereits ausverkauft. Wintersport-Fans haben aber in den nächsten Tagen trotzdem die Möglichkeit Skispringen live im Stadion zu sehen.

Skispringen in Oberstdorf: Hier gibt es noch Karten

Etwa für die Qualifikation der Vierschanzentournee in Oberstdorf am Samstag, 28. Dezember, gibt es an der Tageskasse noch Tickets zu kaufen. Alle Informationen und Nachrichten rund um die Vierschanzentournee 2024/25 finden Sie hier.

Auch für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen am Mittwoch, 1. Januar, in Oberstdorf sind online noch Tickets erhältlich.

Weil Frauen nicht an der Vierschanzentournee teilnehmen dürfen, gibt es seit letztem Jahr die Two-Nights-Tour. Wie der Name sagt, gibt es statt vier nur zwei Springen - in Garmisch-Partenkirchen am Dienstag, 31. Januar, und in Oberstdorf am Mittwoch, 1. Januar. Die Frauen springen auch von der Großschanze in der Skisprung-Arena. Der Vorteil für Zuschauerinnen und Zuschauer: Bei der Two-Nights-Tour finden die Qualifikation und das Wertungsspringen am selben Tag statt.

Skifliegen in Oberstdorf: Tickets für den Weltcup online erhältlich

Einige Wochen später steigt in Oberstdorf der Skiflug-Weltcup vom 24. bis 26. Januar. Für die Qualifikation am Freitag sowie die Einzelwettkämpfe am Samstag und Sonntag auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze gibt es online sowohl Dauerkarten für das ganze Wochenende als auch Tickets für die einzelnen Tage zu kaufen.

Skifliegen und Skispringen: Was ist der Unterschied?

Beim Skispringen und Skifliegen unterscheidet sich die Höhe der Schanze. Die Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf hat die Hillsize 235. Sie ist die größte Skiflugschanze Deutschlands und eine der größten der Welt. Die Hillsize, auch Schanzengröße genannt, gibt die Entfernung zwischen Schanzentischkante und dem Punkt im Aufsprunghang dar, an dem der Schanzenauslauf noch ein Gefälle von 28 Grad aufweist.

Die Normalschanze in Oberstdorf hat eine Hillsize von 106, die Großschanze hat die Hillsize 137. Durch den längeren Anlauf erreichen die Skispringerinnen und Skispringer beim Skifliegen eine höhere Geschwindigkeit als beim Skispringen. Sie sind somit länger in der Luft und können weiter springen bzw. fliegen.