Unbekannter Snowboardfahrer fährt Skifahrerin am Fellhorn um

Am Samstag hat ein unbekannter Snowboardfahrer eine Skifahrerin im Skigebiet am Fellhorn bei Oberstdorf umgefahren. Laut Polizei stürzte die Frau dadurch und verletzte sich. Der Snowboarder hielt kurz an, fuhr jedoch unvermittelt weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Skiwacht brachte die Verletzte ins Tal und anschließend ins Krankenhaus nach Immenstadt.

Skiunfall am Fellhorn: Polizei sucht Zeugen

Der Skiunfall ereignete sich auf der Piste in Richtung Mittelstation im oberen Bereich des Steilhangs der blauen Skipiste. Der Snowboardfahrer ist bislang unbekannt. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Oberstdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08322/96040.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.