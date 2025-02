Fröhlich, lustig und kreativ sollen die Faschingswägen bei Umzügen sein, gerne ein aktuelles Thema oder einen Trend aufgreifen. Über Nacht entsteht so ein Gefährt nicht. Die Akamser Jugend beispielsweise hat in den vergangenen Wochen unzählige Arbeitsstunden und eine Menge Geld in ihren Faschingswagen investiert. 35 junge Frauen und Männer packten an.

Benjamin Liß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis