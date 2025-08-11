Icon Menü
Sommernachtspicknick: Tolles Klassik-Erlebnis auf dem Gailenberg hoch über Bad Hindelang

Open-Air hoch über Bad Hindelang

Märchenzeit unterm Vollmond: Klassik-Erlebnis auf dem Gailenberg

Von Markus Noichl
    Klassik beim Sommernachtspicknick auf dem Gailenberg. Das eigens für dieses Open-Air zusammengestellte Streichquartett um Geiger Thomas Probst spielt auf hohem Niveau.
    Klassik beim Sommernachtspicknick auf dem Gailenberg. Das eigens für dieses Open-Air zusammengestellte Streichquartett um Geiger Thomas Probst spielt auf hohem Niveau. Foto: Markus Noichl

    Vor sieben Jahren wurde eine tolle Idee geboren: Auf der Wiese am Gailenberg hoch über Hindelang eine Bühne zu errichten und dort an einem schönen Sommerabend edle Musik in herrlichem Ambiente aufzuführen. Dass diese Idee in die Tat umgesetzt wurde und vielen Menschen Freude macht, ist in erster Linie Thomas Probst zu verdanken. Der Geiger stammt aus Vorderhindelang, arbeitet bei der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin und findet jedes Jahr wieder Kollegen, die extra für diesen Anlass ein Streichquartett bilden.

