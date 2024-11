Dieser Berg bietet eine wunderschöne Panorama-Wanderung im Winter

Der Winter ist im Allgäu angekommen und mit ihm die Zeit der Schneeschuhwanderer und Tourengeher. Eine abwechslungsreiche Tour und beste Aussichten - das bietet diese Wanderung im Allgäu.

Wandern im Allgäu: Wo liegt der Sonnenkopf?

Auf den Sonnenkopf im Oberallgäu kann man im Winter mit Schneeschuhen gehen. Je nach Wetterlage - wenn beispielsweise noch nicht zu viel Schnee liegt oder der Schnee schon sehr fest ist - ist es auch möglich, Grödel an die Wanderschuhe zu packen und mit Stöcken aufzusteigen. Auch bei Skitourengehern ist der Berg sehr beliebt.

Vorab: Wie immer im Winter gilt es, den Lawinenlage- und den Wetterbericht zuvor unter die Lupe zu nehmen, um sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen.

Der Sonnenkopf liegt oberhalb von Hinang und Schöllang, Ortsteilen von Sonthofen, beziehungsweise Oberstdorf. Er ist 1712 Meter hoch und Teil der gleichnamigen Sonnenkopfgruppe. Dazu gehören auch der Heidelbeerkopf und der Schnippenkopf.

Tour auf den Sonnenkopf im Winter: Route und Dauer

Start der Wanderung auf den Sonnenkopf ist an der Sonnenklause in Hinang. Von dort läuft man zunächst ein kurzes Stück auf einer Forststraße, bevor es auf einen Wanderweg geht, der teils in Kehren nach oben führt. Da dieser im Winter möglicherweise nicht sichtbar ist, ist es ratsam, sich vorab eine Karte auf einer der bekannten Wander-Apps herunterzuladen, um die ungefähre Richtung zu kennen.

Idealerweise gibt es auch Spuren anderer Wanderer oder Skitourengeher, denen man folgen kann. Teils ist der Weg durchaus steil, sodass man selbst an kälteren Tagen ins Schwitzen kommt.

Diese kleine Hütte passiert man, kurz bevor man den Grat erreicht.

Am Allgäuer Sonnenkopf steht ein markantes Gipfelkreuz

Nach etwa einer Stunde Gehzeit erreicht man einen Kamm und biegt nach rechts ab - und hier beginnt der besonders schöne Teil: Auf dem Panoramaweg geht es nur noch leicht steil auf dem Grat auf das Gipfelkreuz zu.

Hier man je nach Fitness noch einmal etwa 30 Minuten unterwegs, bis man den Gipfel erreicht. Am Sonnenkopf steht eines der markantesten Gipfelkreuze im Allgäu. Bereits am Grat kann man die wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge genießen, am Gipfel bietet sich dann eine hervorragende Rundumsicht.

Das Gipfelkreuz mit Strahlenkranz am Sonnenkopf.

Mehrere Touren führen rauf auf den Sonnenkopf im Oberallgäu

Achtung: Auf den Sonnenkopf führen mehrere Touren, diese Variante ist allerdings vor allem im Winter die am meisten begangene - siehe Karte. Um sich gut vorzubereiten, empfiehlt es sich, mehrere Wetterberichte anzuschauen, aber auch einen Blick auf die Webcams in Sonthofen zu werfen.

Sie kennen den Sonnenkopf schon? Auch diese Tour im Allgäu ist ideal für den Winter. Der Sonnenkopf ist auch im Sommer eine schöne Tour, besonders als Gratwanderung auf die Nebengipfel, Heidelbeerkopf und Schnippenkopf.

Daten und Fakten zum Sonnenkopf im Allgäu

Höhe: 1712 Meter

Lage: bei Sonthofen in den bayerischen Allgäuer Alpen.

Im Winter beliebt bei Skitourengehern, im Sommer bei Wanderern