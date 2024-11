Polizei verteilt Bußgelder - 400 Fahrzeuge sind zu schnell in Sonthofen unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Sonthofen hat die Polizei 400 Fahrzeuge festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten am Sonntag in der östlichen Alpenstraße die Geschwindigkeit von insgesamt 2700 Fahrzeugen.

Viele Fahrer zu schnell in Sonthofen unterwegs

Über 50 Fahrer müssen nach Angaben der Polizei mit einem Bußgeld rechnen. Ein Fahrer, der innerorts mit 86 Kilometern pro Stunde unterwegs war, muss mit einem Fahrverbot rechnen.

