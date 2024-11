Es ist ein Hauch mehr Leben im Herzen der Kreisstadt. Der neue Gebäudekomplex in der Hirschstraße 1 in Sonthofen ist bezugsfertig. Das viergeschossige Haus von Investor Josi Kreuzhagen ist in 15-monatiger Bauzeit auf der Fläche von 1253 Quadratmetern entstanden und hat die Panorama Wohnbau GmbH sieben Millionen Euro gekostet.

