Polizei nimmt mutmaßlichen Einmietbetrüger in Sonthofen fest

Am Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Einmietbetrüger in Sonthofen festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 49-jährige Unterallgäuer bereits in Unterkünften im Raum Wangen im Allgäu und ihn Füssen die Zeche geprellt. Oftmals soll er den Gastgebern Ausreden oder Lügengeschichten erzählt haben und sei dann verschwunden ohne zu bezahlen.

Polizei nimmt vermeintlichen Betrüger fest

In Sonthofen reiste er ohne Gepäck an und erzählte dem Gastgeber, dass dieses in den kommenden Tagen per Post nachgeschickt werde. Den dreistelligen Betrag für die Übernachtung wollte er nach eigenen Angaben per Banküberweisung zahlen. Als jedoch auch am Folgetag keine Zahlung auf dem Konto des Oberallgäuers einging, informierte dieser die Polizei.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den mutmaßlichen Betrüger ein Haftbefehl des Amtsgerichts Kempten vorlag. Die Polizei nahm den 49-Jährigen daher fest und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Beamten leiteten außerdem ein Verfahren wegen Einmietbetrugs gegen den Mann ein.

