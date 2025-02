Zeuge vereitelt dreisten Kirchen-Diebstahl aus dem Opferstock

In Sonthofen hat ein Mann versucht, Geld aus einem Opferstock zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge , wie sich ein Mann am Opferstock in einer Kirche in Sonthofen zu schaffen machte.

Zeuge hält in Sonthofen Opferstock-Dieb fest

Der Zeuge alarmierte sofort den Polizeinotruf und hielt den Tatverdächtigen fest, bis die Polizeistreife eintraf. Die Beamten fanden bei der anschließenden Kontrolle einen niedrigen, dreistelligen Betrag in kleiner Stückelung, die mutmaßlich aus dem Opferstock stammen.

Sie stellten das Bargeld sicher und leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ein.

Immer wieder kommt es im Allgäu zu Diebstählen aus Opferstöcken - ein besonders schwerer Fall landete im Dezember in Kempten vor Gericht.