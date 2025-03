„Asphaltwüste und Schlaglochfeld“: Sonthofen bringt Goethe- und Schillerstraße auf Vordermann

Ein gesamtes Quartier wird auf Vordermann gebracht. Neben dem Mammut-Projekt „Goethe+“ des SWW in Sonthofen (130 Wohnungen bis 2028) schiebt die Stadt Sonthofen nun auch die Sanierung der Goethestraße sowie den Ausbau der Fahrradstraße und des Knotenpunktes Goethe-/Schillerstraße an. Die beiden Projekte werden insgesamt etwas mehr als zwei Millionen Euro kosten. Den entsprechenden Entwurfsplänen stimmte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu.

