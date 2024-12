Im Sog des Swing: Allgäuer Band pflegt in Sonthofen ein großes Vermächtnis

Sie sind würdige Nachfahren von Django Reinhardt, der mit dem Geiger Stephane Grapelli 1934 in Paris das berühmte Hot Club Quintett gründete. Und sie spielen beide auf einer „Manouche“-Gitarre, die genau diesen typischen Gypsy Jazz-Sound bringt: Obwohl auffällig flach gebaut, überrascht sie durch starke Mitten und Höhen, besonders bei wieselschnellen chromatischen Läufen. Vorausgesetzt natürlich, ein Marco Müller greift als Solist in die Saiten! Idealerweise begleitet ihn an der perkussiven Rhythmusgitarre Lukas Bystricky, wie jetzt in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Und am Kontrabass grundiert immer passgenau Reinhard Pfahl, der auch den Ansager macht.

