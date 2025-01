Wenn die B19-Auffahrten an der Anschlussstelle Sonthofen-Süd in Stoßzeiten gesperrt sind, staut sich der Verkehr in der Stadt unter anderem auf der Oberstdorfer Straße, der Sinwag- und der Freibadstraße sowie an der Sigishofer Illerbrücke.

Foto: Ulrich Weigel