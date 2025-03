Gesperrte B19 umfahren? Saftiges Bußgeld für verbotene Schleichwege

Die Sperrung der B19 zwischen Sonthofen und Fischen aufgrund der Sanierungsarbeiten könnte dieser Tage wohl so manchen Autofahrer verzweifeln lassen. Etliche Autofahrer möchten sich behelfen, indem sie einen „Schleichweg“ nutzen. Einer davon befindet sich zwischen Sigishofen und Schweineberg. Während die Polizei diese Ordnungswidrigkeit tagsüber unterbinden will, werden in drei Nächten tausende Tonnen Asphalt abgefräst.

Benjamin Liß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schleichweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis