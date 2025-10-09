Die Bahn baut und Autos dürfen nicht mehr fahren. Zu diesen Zeiten gilt eine Vollsperrung in Immenstadt

Autofahrer aufgepasst: In Immenstadt wird die Unterführung der Stadtspange unter der Bahnlinie nach Kempten eine Woche lang nachts für den gesamten Verkehr gesperrt. Anlass sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung Bauarbeiten. Die nächtliche Sperrung beginnt am Sonntag, 12. Oktober, um 22 Uhr und dauert bis Samstag, 18. Oktober, um 4.30 Uhr.

Wichtig: Die Arbeiten finden laut Rathaus nur am späteren Abend und nachts statt, also jeweils im Zeitraum zwischen 22 und 4.30 Uhr. Der Tagesverkehr auf der Stadtspange ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Sperrung Immenstadt: Bahn-Bauarbeiten blockieren Unterführung der Stadtspange

Der Verkehr wird während der Sperrungen weitgehend örtlich umgeleitet. Das bedeutet: Aus Richtung Oberstaufen kommende Fahrzeuge sollen von der Staufner Straße aus über Mittagstraße, Kirchplatzkreisel, Jahn- und Kemptener Straße rollen. Der Verkehr aus Richtung Blaichach wird über Sudeten-/Hornstarße und die weitere Südstadt in Richtung Oberstaufen geleitet.

Der Schwerverkehr soll während der Sperrungen über die B19 fahren

Der Schwerverkehr soll während der nächtlichen Sperrungen über die B19 fahren - das nötige Hinweisschild wird dann am Kreisverkehr der Sonthofer Straße (beim Baumarkt) aufgestellt.

Grund für die Sperrungen sind von der Deutschen Bahn als dringend angegebene Arbeiten an der Eisenbahnbrücke der Strecke Kempten-Immenstadt. Sie fallen zusammen mit der ohnehin bestehenden Gesamtsperrung der Bahnlinien von Kempten nach Oberstdorf und Oberstaufen bis voraussichtlich 30. Oktober. Als Ersatz für die ausfallenden Züge fahren deshalb Sonderbusse als sogenannter Schienenersatzverkehr.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Lage : 729 Meter über Normalhöhennull (NHN)

Fläche : 81,44 Quadratkilometer (km²)

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergweld, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht

Homepage : www.stadt-immenstadt.de