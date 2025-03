Millionen-Loch und große Investitionen: Vor dieser Herkulesaufgabe steht Sonthofen

Ein Stadion, das die Sonthofer spaltet. Für eine Sanierung der Eissporthalle an der Hindelanger Straße läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie, die für April erwartet wird. Der Kunstrasenplatz an der Baumit-Arena soll für 800.000 Euro erneuert werden und am Kinderhaus Regenbogen werden die Freianlagen erneuert.

Foto: Dominik Berchtold