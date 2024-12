Das Stadtcafé in Immenstadt hat neue Pächter: Lucas Gilgenast (25) und Julia Popiela (24). Nachdem sich der Vorgänger in den Ruhestand verabschiedet hat, haben die beiden das Café in der Bahnhofstraße übernommen. Zuvor wurde die Gastronomie zwei Wochen lang renoviert.

