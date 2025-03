Große Vielfalt kreativen Schaffens: Schüler gestalten tolle Ausstellung in Sonthofen

Gerade mal 15 Schulen in Bayern präsentieren Werke aus ihrem Kunstunterricht in Galerien. Eine davon das Gymnasium Sonthofen. Jetzt ist die magere Zahl bereichert: durch die Grundschule Rieden/Altstädten und die Albert-Schweitzer-Schule. Auf Einladung der Stadt präsentieren sie derzeit Arbeiten ihrer Schüler in der Sonthofer Stadthausgalerie: „Wir hier gemeinsam“.

