Mit Besen und buntem Fleckleshäs: Das steckt hinter dem Fasnatziestag

Trommelwirbel ist schon von Weitem zu hören, als ich mich dem Ortskern von Oberstaufen nähere. Entlang der Straßen sammeln sich die Menschen, aber nicht in bunten Kostümen, wie man das am Faschingsdienstag erwarten würde, sondern in Dirndl und Lederhosen. Dann biegen sie um die Ecke: In strenger Formation marschiert der Trommlercorps, angeführt von Tambourmajor, durch die Straßen, gefolgt von der Musikkapelle Oberstaufen, Männern in Tracht mit roter Nelke am Hut und rot-gelber Flagge am Janker, mittendrin ein Fähnrich und dahinter junge Frauen im Dirndl. An der Spitze des Zugs hopst eine bunt gekleidete Gestalt mit Maske und einem Reisigbesen in der Hand herum. Die Szenerie wirkt auf mich wie ein typischer Allgäuer Trachtenumzug, der auf ein Mittelalterfest trifft.

Katharina Knoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberstaufen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brauchtum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis