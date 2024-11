Für die „Stille Nacht“ wird‘s laut: Profis und Amateure proben in Bad Hindelang die Weihnachtsoper

Stimmengewirr, lautes Lachen, Steinkrüge, die gegeneinander schlagen, Gesänge und Arien-Fragmente dringen draußen im Foyer des Kurhauses in Bad Hindelang den Besuchern ans Ohr: Drinnen im großen Saal finden die Proben zu „Stille Nacht“, der alpenländischen Weihnachtsoper über die Entstehungsgeschichte des weltberühmten Liedes „Stille Nacht, Heilige Nacht“ statt. Dieses Stück wird heuer das zwölfte und letzte Mal während der Weihnachtszeit in Bad Hindelang aufgeführt. Brigitte Weber, die das Libretto, den Text, dafür geschrieben hat, gibt letzte Anweisungen an die kleinen und großen Darsteller.

Bad Hindelang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hindelang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brigitte Weber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis