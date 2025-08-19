Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Stoll Gruppe aus Martinszell investiert in Gewerbegebiet in Seifen (Immenstadt) – Produktion und Jobs wachsen

Gewerbegebiet Seifen

Stoll Gruppe baut neues Produktionszentrum im Gewerbegebiet Seifen West in Immenstadt

Innovatives Energietechnik-Unternehmen bringt Dutzende Jobs nach Immenstadt. Das bedeutet das Millionen-Euro-Projekt für die Stadt und für Waltenhofen.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Auf diesem Grundstück südlich der Albert-Denk-Straße in Immenstadt-Seifen plant die Stoll Gruppe aus Martinszell einen modernen Produktionsstandort. Unser Foto zeigt (von links) Geschäftsführer Michael Mildner, Bürgermeister Nico Sentner sowie die Geschäftsführenden Gesellschafter Sylvia Rehm und Stefan Stoll.
    Auf diesem Grundstück südlich der Albert-Denk-Straße in Immenstadt-Seifen plant die Stoll Gruppe aus Martinszell einen modernen Produktionsstandort. Unser Foto zeigt (von links) Geschäftsführer Michael Mildner, Bürgermeister Nico Sentner sowie die Geschäftsführenden Gesellschafter Sylvia Rehm und Stefan Stoll. Foto: Ulrich Weigel

    Mit der Stoll Gruppe aus Waltenhofen-Martinszell siedelt sich im Gewerbegebiet Seifen West ein neuer Betrieb in Immenstadt an. Das Familienunternehmen hat ein 7500 Quadratmeter großes Grundstück südlich der Albert-Denk-Straße gekauft, um ein Produktionszentrum zu errichten. 13 Bewerber hatte es für die Gewerbefläche der Stadt gegeben. Weitere 3500 Quadratmeter stehen für eine später mögliche Erweiterung bereit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden