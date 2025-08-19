Stoll Gruppe baut neues Produktionszentrum im Gewerbegebiet Seifen West in Immenstadt

Mit der Stoll Gruppe aus Waltenhofen-Martinszell siedelt sich im Gewerbegebiet Seifen West ein neuer Betrieb in Immenstadt an. Das Familienunternehmen hat ein 7500 Quadratmeter großes Grundstück südlich der Albert-Denk-Straße gekauft, um ein Produktionszentrum zu errichten. 13 Bewerber hatte es für die Gewerbefläche der Stadt gegeben. Weitere 3500 Quadratmeter stehen für eine später mögliche Erweiterung bereit.

Ulrich Weigel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbegebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis