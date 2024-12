Landkreis Oberallgäu investiert Rekordsumme in Straßen – wo wird 2025 gebaut?

Die Summe ist rekordverdächtig: Straßenbauprojekte im Volumen von fast 22,6 Millionen Euro will der Landkreis Oberallgäu nächstes Jahr vorantreiben – etwa ein Drittel mehr als heuer. Die Oberallgäuer müssen nur 6,5 Millionen Euro selbst berappen. Der Rest wird über Zuschüsse abgedeckt. Der massive Anstieg liegt an der Beseitigung von Bahnübergängen an der Kreisstraße 19 zwischen Heising und Dietmannsried. Auch im südlichen Oberallgäu wird kräftig gebaut. Ein Blick in den Investitionsplan:

