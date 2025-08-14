Männer streiten sich nach Unfall in Tiefenbach – wie kam es überhaupt dazu?

In Tiefenbach, einem Ortsteil von Sonthofen (Kreis Oberallgäu), sind am Mittwoch zwei Bekannte aneinander geraten. Laut Polizei hatten sich die beiden wegen eines Unfalls in einer schmalen Straße gestritten.

Der 25-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine gab an, ausgewichen zu sein, als ihm der 52-jährige Quad-Fahrer in der Straße entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen jedoch zusammen. Zu dem genauen Unfallhergang laufen derzeit noch Ermittlungen.

Streit in Tiefenbach: Polizei sucht Zeugen

Während des Streits über den Unfall soll der Quad-Fahrer den jüngeren Mann bedroht haben. Der 52-Jährige hatte die Unfallstelle bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Sonthofen melden, Telefonnummer 08321/66350.

