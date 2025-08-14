Icon Menü
Streit nach Unfall in Tiefenbach: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls bei Sonthofen

Zeugen gesucht

Männer streiten sich nach Unfall in Tiefenbach – wie kam es überhaupt dazu?

In Tiefenbach sich eine landwirtschaftliche Maschine und ein Quad zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht ganz klar.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Unfall in Tiefenbach bei Sonthofen herrscht noch Unklarheit.
    Nach einem Unfall in Tiefenbach bei Sonthofen herrscht noch Unklarheit. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    In Tiefenbach, einem Ortsteil von Sonthofen (Kreis Oberallgäu), sind am Mittwoch zwei Bekannte aneinander geraten. Laut Polizei hatten sich die beiden wegen eines Unfalls in einer schmalen Straße gestritten.

    Der 25-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine gab an, ausgewichen zu sein, als ihm der 52-jährige Quad-Fahrer in der Straße entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen jedoch zusammen. Zu dem genauen Unfallhergang laufen derzeit noch Ermittlungen.

    Streit in Tiefenbach: Polizei sucht Zeugen

    Während des Streits über den Unfall soll der Quad-Fahrer den jüngeren Mann bedroht haben. Der 52-Jährige hatte die Unfallstelle bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Sonthofen melden, Telefonnummer 08321/66350.

    Mehr Nachrichten aus Sonthofen und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

