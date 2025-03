22-Jährigen schlägt ohne Grund zu: Streit vor Wertacher Faschingszelt eskaliert

In der Nacht von Sonntag auf Montag gerieten zwei junge Männer in Wertach vor einem Faschingszelt in einen Streit. Dabei verletzte ein 22-jähriger Mann seinen Kontrahenten leicht, wie die Polizei mitteilt.

Strafverfahren eingeleitet: 22-Jähriger schlägt unbeteiligten Mann mit der Faust ins Gesicht

Zudem schlug der Täter einem unbeteiligten Mann mit der Faust ins Gesicht, als dieser das Festzelt verlassen wollte, so die Immenstädter Polizei. Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.