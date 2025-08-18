Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

SWW Oberallgäu im Goethe+ und im Raum 21: Infos, Miete, Nutzungsmöglichkeiten

Straßenfeste beim SWW

Leben im Goethe+, feiern im Raum 21: Mit diesen Aktionen holt das SWW Bürger ins Boot

Das SWW Oberallgäu veranstaltet zwei große Straßenfeste im Oberallgäu. Im neuen Quartier in der Sonthofer Goethestraße gibt es ein Update, in Immenstadt Infos für neue Nutzungen.
Von Ronald Maior
    • |
    • |
    • |
    Das Mieterfest mit 250 Bewohnerinnen und Bewohnern im entstehenden Quartier "Goethe+" in Sonthofen.
    Das Mieterfest mit 250 Bewohnerinnen und Bewohnern im entstehenden Quartier "Goethe+" in Sonthofen. Foto: Mathias Struck

    Volles Zelt beim Straßenfest: Mit 250 Bewohnerinnen und Bewohnern freute sich das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) über eine gute Resonanz bei seinem Mieterfest im neu entstehenden Quartier „Goethe+“. Beim Grillen, Kinderflohmarkt und bei Infoständen stand der Austausch im Mittelpunkt. „Wir möchten Danke sagen – für die Geduld, für das Vertrauen und für das Miteinander“, sagte SWW-Geschäftsführer Nikolas Raimund. „Und wir wollen zeigen, was sich schon alles getan hat – und was noch kommt.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden