Leben im Goethe+, feiern im Raum 21: Mit diesen Aktionen holt das SWW Bürger ins Boot

Volles Zelt beim Straßenfest: Mit 250 Bewohnerinnen und Bewohnern freute sich das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) über eine gute Resonanz bei seinem Mieterfest im neu entstehenden Quartier „Goethe+“. Beim Grillen, Kinderflohmarkt und bei Infoständen stand der Austausch im Mittelpunkt. „Wir möchten Danke sagen – für die Geduld, für das Vertrauen und für das Miteinander“, sagte SWW-Geschäftsführer Nikolas Raimund. „Und wir wollen zeigen, was sich schon alles getan hat – und was noch kommt.“
Straßenfeste beim SWW
