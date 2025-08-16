Icon Menü
Teurer Allgäu-Urlaub und Betrug im Luxushotel: 26.000-Euro-Rechnung sorgt für Prozess

Jecke Szenen vor Gericht

Kölner Familie lässt Luxushotel im Oberallgäu auf 26.000-Euro-Zeche sitzen

Wenn die Stieftochter zum Luxusurlaub im Nobelhotel einlädt, aber nicht bezahlt, kann das zu einem skurrilen Gerichtsstreit führen. So läuft die Verhandlung.
Von Ulrich Weigel
    26.000 Euro für neun Nächte im Allgäuer Luxushotel - da blieb eine Kölner Familie erst einmal die Zeche schuldig. Jetzt steht der Vater vor Gericht.
    26.000 Euro für neun Nächte im Allgäuer Luxushotel - da blieb eine Kölner Familie erst einmal die Zeche schuldig. Jetzt steht der Vater vor Gericht. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (Symbolbild)

    Neun Nächte Herbsturlaub zu viert – das kann in einem Oberallgäuer Luxushotel 26.000 Euro kosten. Zumindest im Fall eines 47-Jährigen, der neben seiner Frau auch die Eltern im Gepäck hatte. Und drei Hunde. Praktisch, dass die Stieftochter die Rechnung zahlen wollte. Doch weil das scheiterte, muss sich der Kölner vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Der Vorwurf: Betrug.

