Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Teurer Allgäu-Urlaub und Betrug im Luxushotel: 26.000-Euro-Rechnung sorgt für Prozess

Teurer Luxus-Urlaub im Allgäu

Kölner Familie lässt Nobelhotel auf 26.000-Euro-Rechnung sitzen

Die Stieftochter lädt zum Luxusurlaub in einem Oberallgäuer Nobelhotel ein, bezahlt aber nicht. Vor Gericht geht es um kuriose Details.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Idyllisches Allgäu: Hier kosten eine Familie neun Nächte im Luxushotel 26.000 Euro - doch die Rechnung wurde zunächst nicht bezahlt. Jetzt steht der Vater vor Gericht.
    Idyllisches Allgäu: Hier kosten eine Familie neun Nächte im Luxushotel 26.000 Euro - doch die Rechnung wurde zunächst nicht bezahlt. Jetzt steht der Vater vor Gericht. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Neun Nächte Herbsturlaub zu viert – das kann in einem Oberallgäuer Luxushotel 26.000 Euro kosten. Zumindest im Fall eines 47-Jährigen, der neben seiner Frau auch die Eltern im Gepäck hatte. Und drei Hunde. Praktisch, dass die Stieftochter die Rechnung zahlen wollte. Doch weil das scheiterte, muss sich der Kölner vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Der Vorwurf: Betrug.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden