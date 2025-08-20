Kölner Familie lässt Nobelhotel auf 26.000-Euro-Rechnung sitzen

Neun Nächte Herbsturlaub zu viert – das kann in einem Oberallgäuer Luxushotel 26.000 Euro kosten. Zumindest im Fall eines 47-Jährigen, der neben seiner Frau auch die Eltern im Gepäck hatte. Und drei Hunde. Praktisch, dass die Stieftochter die Rechnung zahlen wollte. Doch weil das scheiterte, muss sich der Kölner vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Der Vorwurf: Betrug.

Ulrich Weigel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87527 Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nobelhotel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis