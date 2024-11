Theaterstück über KI beschwört in Sonthofen eine beängstigend-realistische Zukunft herauf

„Die Menschheit wird sich in den nächsten 20 Jahren stärker verändern als in den 500 Jahren davor ... Der Homo sapiens, wie wir ihn kennen, wird in 200 Jahren ausgestorben sein.“ So lautet eine der düsteren Botschaften im Theaterheft zum Schauspiel „(R)Evolution“ - eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert. Jetzt setzte das Münchner Metropoltheater unter der Regie von Jochen Schölch dieses hochbrisante Stück von Yael Ronen und Dimitrij Schaad in Sonthofen bei der Kulturgemeinschaft Oberallgäu eindrucksvoll in Szene.

