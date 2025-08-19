Icon Menü
Tiefgaragen in Immenstadt: Kennzeichen-Scanner ersetzen Chipkarten

Parken in Immenstadt

Neues Bezahlsystem für die Tiefgaragen in Immenstadt. Das ändert sich

Immenstadt ändert die Zu- und Ausfahrt in die Tiefgaragen am Klosterplatz und am Bahnhof. Darauf müssen sich Dauerparker und Gelegenheitsparker einstellen.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Immenstadt führt für seine beiden öffentlichen Tiefgaragen ein neues Kassen-/Bezahlsystem ein. Das soll die Nutzung erleichtern.
    Immenstadt führt für seine beiden öffentlichen Tiefgaragen ein neues Kassen-/Bezahlsystem ein. Das soll die Nutzung erleichtern. Foto: Ulrich Weigel

    Das kann Dauerparkern in der Tiefgarage Klosterplatz in Immenstadt gefallen: Die Stadtwerke wollen den Zugang auf ein automatisches Kamerasystem mit Kennzeichen-Erfassung umstellen. Bisher müssen Fahrerinnen und Fahrer, die einen Vertrag als Dauerparker geschlossen haben, an der Schranke jedes Mal eine Chipkarte ans Lesegerät hinhalten, um ein- oder auszufahren. Künftig öffnet sich die Schranke dann laut Stadtwerken automatisch, wenn das Kennzeichen eines Dauerparkers registriert ist.

