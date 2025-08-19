Neues Bezahlsystem für die Tiefgaragen in Immenstadt. Das ändert sich

Das kann Dauerparkern in der Tiefgarage Klosterplatz in Immenstadt gefallen: Die Stadtwerke wollen den Zugang auf ein automatisches Kamerasystem mit Kennzeichen-Erfassung umstellen. Bisher müssen Fahrerinnen und Fahrer, die einen Vertrag als Dauerparker geschlossen haben, an der Schranke jedes Mal eine Chipkarte ans Lesegerät hinhalten, um ein- oder auszufahren. Künftig öffnet sich die Schranke dann laut Stadtwerken automatisch, wenn das Kennzeichen eines Dauerparkers registriert ist.
Parken in Immenstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden