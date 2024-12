So ärgerten die Seifriedsberger Tischtennis-Asse den Titelfavoriten

Offensichtlich hat der klare Meisterschaftsfavorit die DJK etwas unterschätzt. Mit zwei Ersatzleuten ist der aktuelle Tabellenführer der Tischtennis-Landesliga, der TSV Aichach, nach Blaichach gereist, um den vermeintlich klaren Außenseiter, die DJK Seifriedsberg, in die Schranken zu weisen. Und diese Rechnung ging etwas nach hinten los. Das hervorragend aufgelegte „hintere Paarkreuz“ um Tobias Gall und Julian Ruland spielte ein 4:0 und sicherte den DJK’lern vor heimischer Kulisse in der Blaichacher Dreifach-Turnhalle einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

In den Eingangsdoppeln gestaltete sich das Spiel zwischen dem Tabellensechsten und dem Spitzenreiter bereits offen. Während Max Richter mit „Goell-Ersatz“ Julian Ruland kaum einen Stich machte und mit 0:3 dem „Einser-Doppel“ der Gäste unterlag, zeigten Nico Mauch/Tobias Gall einmal mehr eine passable Leistung und glichen postwendend mit 3:1-Sätzen zugunsten der Seifriedsberger aus. Der Spitzenspieler der Oberallgäuer, Laurin Goell, fällt nach einer langwierigen Hüftverletzung bekanntlich lange aus. In den anschließenden beiden Spielen im „vorderen Paarkreuz“ wurde es wie erwartet extrem schwer für die DJK. Gegen die beiden besten Spieler der Liga konnten Richter (0:3-Sätze) und Mauch (1:3-Sätze) kaum etwas ausrichten, sodass die Hoffnungen komplett auf Gall und Ruland lagen.

Während Gall seine bestechende Form einmal mehr bestätigte und die gegnerische Nummer vier mit 3:0 aus der Box fegte, hatte Ruland zunächst enorme Schwierigkeiten ins Spiel zu finden und musste schnell einem 0:2-Satzrückstand hinterherlaufen. Aber wie bereits vor zwei Wochen gegen Thannhausen blieb der 18-jährige Youngster der Seifriedsberger abgebrüht und drehte das gesamte Match noch in einen 3:2-Sieg.

Anschließend hatten Kapitän Mauch und Richter einen erneut schweren Stand gegen die Spitzenspieler der Gäste. Zwar gelang es Mauch erneut, den Favoriten zu ärgern, zu mehr als einem Satz hat es aber wieder nicht gereicht. Richter steigerte sich zwar im Vergleich zum ersten Spiel, musste sich jedoch erneut 0:3 geschlagen geben. Der Druck lag dann erneut auf Gall und Ruland. Durch die geschwächte Aufstellung der Gäste waren die sonst so dominanten Aichacher zwar immer noch eine gute Mannschaft, aber bei weitem keine „Übermannschaft“ mehr.

Gerade im „hinteren Paarkreuz“ waren die DJK’ler dadurch auf Augenhöhe und man konnte überraschenderweise von 50:50-Matches sprechen. Und das „Momentum“ war auf DJK-Seite. Der 20-jährige Tobias Gall lieferte sich ein spektakuläres Match gegen die Nummer drei der Aichacher – mit dem besseren Ende für die Hausherren. Nach seinem 3:1-Sieg waren die Seifriedsberger noch einmal auf 4:5 herangekommen. Nun bereits zum dritten Mal in Folge musste Julian Ruland bei genau diesem Spielstand in die Box zum letzten Spiel des Tages, um noch einmal „die Kohlen aus dem Feuer zu holen“.

Nachdem es zuletzt auswärts in Günzburg nicht geklappt hat, glänzte er dieses Mal wieder vor heimischem Publikum und sicherte der DJK mit seinem 3:0-Sieg einen Bonuspunkt im Abstiegskampf. Mit 7:7-Punkten bleibt die DJK damit weiterhin auf Platz sechs, allerdings ist der Abstand zum Relegationsabstiegsplatz klein - diesen hat aktuell der Kissinger SC mit 7:11-Punkten inne. Am kommenden Wochenende haben die Seifriedsberger ihren Hinrunden-Abschluss mit einem schweren Auswärtsspiel in Königsbrunn und einem Heimspiel gegen den TV Waal.