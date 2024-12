Oberstaufen im Wandel: Martin Beckel über Bauprojekte und Tourismusentwicklung

Bezahlbarer Wohnraum ist für viele Einheimische von großer Bedeutung. In den Obergeschossen des früheren Staufner Krankenhauses sollen Mietwohnungen entstehen - wann ist es so weit?

MARTIN BECKEL: Leider müssen wir wegen der nötigen Zuschüsse einen bürokratischen Wust beachten, der das Projekt nicht vereinfacht. Ich hoffe auf einen Baubeginn bis Ende 2025. Bezugsfertig wären die zwölf Wohnungen dann frühestens Ende 2026. Wir wissen, dass der Bedarf höher ist, aber es ist ein Anfang. Zudem wollen wir in Wiedemannsdorf den Bebauungsplan überarbeiten und denken auch dort an etwas Geschosswohnungsbau.

