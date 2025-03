Die meisten im Allgäu: 2,52 Millionen Gästeübernachtungen in Oberstdorf

Mit einem Anstieg von 1,02 Prozent bei den Übernachtungszahlen blickt Oberstdorf auf ein stabiles Tourismusjahr 2024 zurück. Insgesamt wurden 2,52 Millionen Übernachtungen verzeichnet, was einem Zuwachs von rund 25.000 im Vergleich zum Vorjahr entspricht, teilt Tourismus Oberstdorf mit. Auch die durchschnittliche Auslastung nahm von 43,09 auf 43,88 Prozent zu.

„Mit einer ganzjährigen Auslastung aller Gastgeber von 44 und 57 Prozent in den Hotels zählt Oberstdorf zu den auslastungsstärksten Destinationen im Alpenraum“, sagt Oberstdorfs Tourismusdirektor Frank Jost. „Einzelne Betriebe erreichen bis zu 330 Vollbelegungstage pro Jahr. Unsere Stärke liegt in der ganzjährigen Attraktivität unserer Angebote.“

Urlauber in Oberstdorf buchen mit Blick aufs Wetter

Die anhaltende Wirtschaftskrise und die damit verbundene Konsumzurückhaltung prägten 2024. Während die Hauptsaisonmonate im Sommer eine hohe Auslastung verzeichneten, blieb die Nachfrage in der Nebensaison und im Winter schwächer, sagt Jost. „Trotz reduziertem Urlaubsbudget hielten viele Gäste an ihrer Hauptreise fest, wohingegen Zweit- und Dritturlaube kürzer ausfielen oder mit geringerem Budget durchgeführt wurden.“

Deutlich zu erkennen sei, dass das Buchungsverhalten in enger Verbindung mit den Wetterprognosen zusammenhängt. „Viele buchen kurzfristiger mit Blick aufs Wetter, um das bestmögliche aus ihrem Natur- und Outdoorurlaub herauszuholen“, erklärt der Tourismusdirektor. So hätte etwa der regnerische September negative Auswirkungen auf die Übernachtungszahlen, während der warme August mit optimalem Wetter für eine sehr gute Auslastung sorgte. „Der Oktober entwickelt sich zunehmend zum beliebtesten Wandermonat in Oberstdorf.“

Rekord-Auslastung im Dezember und guter Start in den Januar

Ein früher Wintereinbruch mit dem Saisonstart an der Söllereckbahn Ende November sowie traumhafte Bedingungen mit Schnee, Sonne und Kälte führten zu einer Rekord-Auslastung im Dezember. Der Jahresstart war mit einem Plus von sechs Prozent bei den Übernachtungen im Januar vielversprechend, während der Februar trotz guter Pistenverhältnisse etwas verhaltener ausfiel. Die Faschingsferien waren etwas schlechter gebucht als im Vorjahr. Für die kommenden Wochen sowie die Osterferien gibt es noch freie Betten in allen Kategorien.

„Mit der Eröffnung der neuen Therme Oberstdorf im Dezember 2025 schaffen wir eine attraktive Ganzjahres-Attraktion, die insbesondere in der Nebensaison einen wichtigen Beitrag zu einer noch besseren Ganzjahres-Auslastung leisten wird“, freut sich Jost.

Für den Sommer 2025 sind die Vorausbuchungen erfreulich, da viele Gäste bereits direkt nach ihrem Aufenthalt für das Folgejahr reservieren, sagt der Tourismusdirektor. „Im Herbst hingegen liegen die Buchungen derzeit noch unter dem Vorjahresniveau. Zudem zeigt sich ein zunehmender Trend zur kurzfristigen Buchung, stark beeinflusst durch die Wetterlage.“