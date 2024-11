Tourismusforum Oberstdorf 2024: Geistesblitze und Nachhaltigkeit

Das Thema Verantwortung ist das Leitmotto des dritten Tourismusforums in Oberstdorf. Es richtet sich an Gastgeber, Gastronomen, Touristiker, Einzelhandel, Vereine, Verbände, Politik, Sport, Gewerbetreibende und Partner. Gastredner sind Neurowissenschaftler und Autor Dr. Henning Beck und Rolf Eberhardt, Leiter Naturpark Nagelfluhkette. Das Tourismusforum findet am Montag, 2. Dezember 2024, von 15.30 Uhr bis 21 Uhr im Oberstdorf Haus statt.

Die Abendveranstaltung mit den Hauptrednern startet um 19 Uhr. Dr. Henning Beck referiert über die „Biologie des Geistesblitzes – Probleme clever lösen“. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe neurowissenschaftliche Konzepte anschaulich und unterhaltsam zu vermitteln. In seinem Vortrag will Beck neue Perspektiven auf die Funktionsweise unseres Gehirns und das kreative Problemlösen eröffnen.

Tourismus: Das plant Oberstdorf im Winter

Über „Winter im Naturraum: Verantwortungsvoll handeln, Natur bewahren“ spricht Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks Nagelfluhkette. Daneben werden stellvertretende Tourismusdirektorin Petra Genster und Marketingleiterin Bea Fröhlich Ausblicke auf die Maßnahmen im Winter 2025 geben.

Workshops für Gastgeber

Bereits am Nachmittag finden zwei kostenfreie Workshops statt. Sie drehen sich um die Themen „Wirkungsvoll handeln, klug erzählen: Kommunikation, die den Unterschied macht“ und „Von der Identität bis zum Erlebnis: Was die Gäste von morgen wirklich suchen“. Für die Workshops ist eine Anmeldung auf der Homepage von Oberstdorf Tourismus erforderlich.