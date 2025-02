Nach stolzen 98 Jahren geht eine Ära zu Ende: Peter und Silvia Mayer verabschieden sich aus ihrem Schmuck- und Uhrengeschäft in der Marktstraße 27 in Bad Hindelang. Doch nicht ohne eine letzte große Aktion – am ersten März-Wochenende startet der Räumungsverkauf.

